Avvistamento di una tartaruga Caretta Caretta in mare davanti ad Arenzano

Genova. L’immagine dello splendido esemplare di Caretta Caretta, una tartaruga marina specie protetta e che ha come habitat il mar Mediterraneo è stata rilanciata dal profilo Facebook della Regione Liguria, ma sono stati alcuni operatori di Arpal a intercettarla al largo di Arenzano.

Il dorso arancio-marrone reso luminoso dall’acqua non hanno lasciato spazio a dubbi ai tecnici impegnati nelle attività di monitoraggio delle acque.

Quella della tartaruga marina è una presenza piuttosto comune nei nostri mari per via delle correnti temperate ma per avvistarla ci vuole un pizzico di fortuna.

Come tutti i rettili la Caretta caretta ha una respirazione polmonare, che la spinge dopo lunghe apnee ad emergere dall’acqua: per questo può essere vista in superficie dove ama dormire e riscaldarsi al sole.