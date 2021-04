Autostrade, schianto frontale tra due auto a Genova Est: tre feriti gravi

Genova. Grave incidente questo pomeriggio intorno alle 18.30 nella galleria che conduce al casello di Genova Est dell’autostrada A12.

Due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora da accertare. Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre persone, tra cui due giovani di nazionalità ecuadoriana e peruviana estratti dai vigili del fuoco.

Tutti i feriti sono stati trasportati in codice rosso per dinamica, i due ragazzi all’ospedale San Martino e un’altra persona, uscita autonomamente dalla vettura, al Galliera. Non sarebbero in pericolo di vita. Al momento le loro condizioni sono stabili, in attesa di accertamenti.

I vigili del fuoco estraggono i due occupanti di una delle auto coinvolte

Il casello è stato chiuso in entrambe le direzioni sia in uscita sia in entrata e poi riaperto poco prima delle 20.30.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche gli agenti della polizia stradale per compiere tutti gli accertamenti. L’impatto, secondo quanto emerge, sarebbe stato piuttosto violento.