Autostrade, incidente in scambio di carreggiata in A12: code da Nervi a Recco

Genova. Un incidente si è verificato poco dopo le 17,30 sulla A12, all’altezza di Recco, nei pressi di uno dei tanti scambi di carreggiata presenti sulla tratta a causa dei cantieri per la messa in sicurezza dall’autostrada.

Al momento non sono chiare le dinamiche, anche se non dovrebbero esserci conseguenza gravi per cose o persone. Gravi disagi invece per la viabilità con diversi chilometri di code, almeno 5, e rallentamenti in entrambe le direzioni tra Genova Est e Rapallo.

Disagi anche sulla A26 dove si registrano rallentamenti in direzione nord tra Voltri e Masone a causa, anche in questo caso, dei restringimenti di carreggiata presenti sul percorso