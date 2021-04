Autostrade, incidente al casello di Bolzaneto: un ferito e code in entrata sulla A7

Genova. Un incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 10,30 presso il casello di Bolzaneto sulla A7, sulla rampa in entrata per Milano.

Immediato l’intervento dei mezzi di soccorso: un uomo è stato medicato e portato al pronto soccorso in codice rosso, poi divenuto per fortuna giallo. Al momento non sono chiare le cause e le modalità di questo avvenimento.

Si registrano code in ingresso al casello, dove la rampa per entrare in direzione nord è rimasta chiusa qualche decina di minuti. Qualche disagi anche in uscita per chi proveniva da Sud, visto che i due flussi condividono in parte la stessa carreggiata.