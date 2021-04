Autostrade, da stanotte chiude la galleria Rivarolo 3. La polizia stradale: “Massima prudenza”

Genova. Sono stati anticipati a questi giorni di festa, in cui fra l’altro sono in vigore le limitazioni agli spostamenti dovuti alla zona rossa nazionali, i lavori per la manutenzione della galleria Rivarolo 3 che interessano l’allacciamento tra A12 ed A7.

Per questo la polizia stradale in una nota in cui riassume le tratte interessate dai lavori invita alla “massima attenzione” rispettando limiti di velocità e codice della strada.

Sull’autostrada A/7 «Genova – Milano», dalle ore 22.00 di venerdì 2 aprile p.v. inizieranno, con dieci giorni di anticipo, i lavori di manutenzione della Galleria «Rivarolo IIIa sinistra», che si trova in corrispondenza dell’allacciamento «A/7 Sud – A/12 Est», che, perciò, verrà chiuso al traffico fino al completamento dei citati lavori.

A seguito di tale chiusura, chi percorrerà la A/7 in direzione di Genova diretto verso la A/12 direzione Livorno, dovrà uscire e rientrare dalla barriera della A/7 di Genova/Ovest per poi riprendere la A/7 in direzione Nord fino all’allacciamento con la A/12 Est per proseguire il viaggio verso Livorno.

Sull’autostrada A/10 «Savona – Ventimiglia», invece, è stata prevista la sospensione fino al 6 aprile p.v. di due cantieri particolarmente impattanti che comportavano altrettanti scambi di carreggiata tra Savona e Spotorno (direzione Ventimiglia) e tra San Bartolomeo e Imperia (direzione Savona).

Infine, sull’autostrada A/12 «Genova – Livorno», nel tratto compreso tra Sestri Levante e La Spezia, proseguirà l’attività di adeguamento delle gallerie con la presenza diverse deviazioni di carreggiata.