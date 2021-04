Genova. Forse un ancoraggio non fissato bene, forse un gusto ai sistemi di sicurezza, fatto sta che questa mattina in A7 un container si è staccato in parte dal camion che lo stava trasportando, trascinando il mezzo a bordo carreggiata.

Per fortuna l’incidente, che si è verificato poco dopo il casello di Busalla in direzione nord (nel video è ben visibile la raffineria Iplom sulla sinistra), non ha causato conseguenze ad altri mezzi e non si registrano feriti. Ma come spesso accade quando si parla di autostrade e viabilità pesante, in altre circostanze la cosa poteva avere effetti molti più pesanti.

L’episodio si è verificato alle 11,30 di questa mattina e si sono registrati ovvi disagi per la viabilità della A7, ritornata ad una pseudo normalità proprio questa mattina con la riapertura della galleria Montegalletto.