Auto si ribaltata in via Gobetti: ragazza ferita estratta dai vigili del fuoco, traffico deviato

Genova. Un’auto in transito si è ribaltata in via Gobetti, rimanendo capottata. L’incidente è avvenuto poco dopo le 18,30 di questo pomeriggio e non avrebbe coinvolto nessun altro mezzo o pedone.

Alla guida una donna di circa 40 anni, rimasta ferita nell’incidente per fortuna in maniera non grave: per estrarla dall’abitacolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che l’hanno poi affidata alle cure dei volontari della Croce Bianca accorsi sul posto.

Dopo la messa in sicurezza della guidatrice, si è proceduto alle operazioni di ripristino della strada, nel frattempo chiusa, con il traffico deviato nella vicina Corso Italia. La polizia locale sta cercando di ricostruire l’episodio: secondo le prime ipotesi la ragazza avrebbe perso il controllo della macchina finita forse su un marciapiede che l’ha fatta capottare