Assemblea Pd, parlano gli orlandiani: “Le parole di alcune correnti fanno male alla comunità del partito”

Genova. Quello degli “orlandiani” è l’ultimo commento, in ordine di tempo, ad arrivare, nella giornata che ha seguito la concitata assemblea regionale del Pd. La corrente che combacia con la maggioranza del gruppo dirigente e che, se di vittoria si può parlare, di fatto ieri sera ha “vinto”, non può fare a meno di scagliarsi contro chi, in queste ore, ha proseguito ad agitare l’agone interno.

“Siamo sconcertati nel leggere comunicati stampa di correnti che fanno solo male alla comunità del Partito Democratico”, scrivono gli orlandiani (tra loro ovviamente il ministro spezzino Orlando, che ieri ha preso parola a difesa del segretario regionale Farello, ma anche il capogruppo a Tursi Terrile e i consiglieri regionali Garibaldi e Natale). “La cosa più grave è che provengono da dirigenti di lunga data che hanno ricoperto negli ultimi decenni ruoli istituzionali di notevole importanza”, continua la nota.

“Ieri c’è stata una discussione vera e profonda. Abbiamo sostenuto l’unica proposta che garantisca nel quadro delle nostre regole un congresso regionale entro giugno – si legge – ne abbiamo bisogno per rilanciare l’azione politica del nostro partito e fare ripartire la nostra Regione che sta pagando l’inerzia di questo centrodestra”.

Il comunicato degli orlandiani sottolinea: “Vogliamo un congresso che sappia riavvicinare i tanti che si sono allontanati dal nostro partito stanchi di teatrini consunti. Certo, ci siamo opposti alla nomina di un caminetto di personalità scelte in base alle appartenenze correntizie perché è proprio ciò che ha stancato centinaia di nostri simpatizzanti. Recuperiamo serenità e cerchiamo di andare sui giornali per le nostre proposte e le nostre idee”.