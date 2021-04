Asd Marassi 1965, si è dimesso il presidente Giuseppe Perpignano

Genova. L’Asd Marassi 1965, società la cui prima squadra milita nel campionato di Promozione, comunica che martedì 20 aprile il presidente pro tempore Giuseppe Perpignano ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili.

La reggenza delle attività correnti e di programmazione per la stagione sportiva 2021/2022 restano in capo al Consiglio direttivo ed i suoi incaricati della parte tecnica e amministrativa, che in apposita riunione ratificheranno le dimissioni e convocheranno apposita assemblea per eleggere il nuovo presidente dell’associazione ed il nuovo Consiglio direttivo.

“L’Asd Marassi 1965 porge i più sinceri ringraziamenti al presidente uscente Giuseppe Perpignano” sono le parole della società genovese.