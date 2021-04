Arrestato il predone delle alture: da Crevari a Sant’Olcese almeno 27 furti in appartamento

Genova. E’ stato autore di decine di furti, commessi da levante a ponente, tutti concentrati su abitazioni isolate sulle alture. Ma questa mattina il ladro, un albanese di 46 anni, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Sampierdarena.

L’indagine andava avanti da diversi mesi, parallelamente ai furti, che da Crevari a Molassana erano sempre compiuti con la stessa tecnica ovvero lo spostarsi unicamente tramite strade secondarie attraversando zone boschive difficilmente percorribili e controllabili dalle forze di polizia, e l’agire silenziosamente e in solitaria entrando nelle abitazioni mediante l’utilizzo di fori praticati negli infissi con un trapano.

Ventisette i furti per i quali il gip di Genova ha disposto l’ordinanza di custodia cautelare. L’identificazione del ‘professionista topo d’appartamento’ è avvenuta grazie ai servizi di osservazione e pedinamento che hanno permesso di localizzarlo nella zona del cimitero di Staglieno. Infatti, nel corso delle indagini, gli investigatori hanno scoperto che il luogo di dimora dell’albanese altro non era che una “tenda da campeggio” installata in zona boschiva, la quale gli assicurava un certo grado di anonimato, vista anche la difficoltà nel raggiungerne l’ubicazione.

Questa mattina i militari hanno trovato il 46enne all’interno della tenda insieme alle punte di trapani, agli indumenti utilizzati durante i furti in abitazione e una cospicua somma di denaro.

Grazie al confronto delle impronte digitali gli investigatori hanno anche scoperto che che l’arrestato era ricercato da circa 5 anni, sotto falso nome, in quanto destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per furti in abitazione avvenuti nell’anno 2015 in Friuli-Venezia Giulia, e di un ordine di carcerazione emesso per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione, avvenuti nell’anno 2004 nella zona di Cuneo, per il quale dovrà scontare la pena di 1 anno e 3 mesi di reclusione.