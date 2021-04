Amt Genova, intensificato il servizio sostitutivo dell’ascensore Magenta-Crocco

Genova, A partire da lunedì 26 aprile il servizio sostitutivo dell’ascensore Magenta – Crocco verrà intensificato; l’orario della navetta sarà prolungato anche in fascia serale, con corse fino alle ore 21.45. Il servizio, inoltre, sarà sempre effettuato utilizzando due bus nell’arco dell’intera giornata (non solo in corrispondenza degli orari di entrata e uscita delle scuole).

Con la nuova programmazione, di seguito riportata, migliorerà la frequenza del servizio, con partenze ogni 7 minuti. Il bus sostitutivo, in partenza da corso Magenta, è attivo tutti i giorni sul percorso circolare: corso Magenta (capolinea in corrispondenza di salita della Sanità), corso Paganini, via Acquarone, via Cabrini, via Crocco, salita Santa Maria della Sanità, corso Magenta.

Orario in vigore dal 26 aprile 2021

715

722

729

736

743

750

757

804

811

818

825

832

839

846

853

900

907

914

921

928

935

942

949

956

1003

1010

1017

1024

1031

1038

1045

1052

1059

1106

1113

1120

1127

1134

1141

1148

1155

1202

1209

1216

1223

1230

1237

1244

1251

1258

1305

1312

1319

1326

1333

1340

1347

1354

1401

1408

1415

1422

1429

1436

1443

1450

1457

1504

1511

1518

1525

1532

1539

1546

1553

1600

1607

1614

1621

1628

1635

1642

1649

1656

1703

1710

1717

1724

1731

1738

1745

1752

1759

1806

1813

1820

1827

1834

1841

1848

1855

1902

1909

1916

1923

1930

1945

2000

2015

2030

2045

2100

2115

2130

2145

Si ricorda che l’ascensore Magenta-Crocco è sottoposto ad importanti lavori di ammodernamento così come prevede la normativa, raggiunti i trent’anni di vita tecnica dell’impianto. Si prevede il termine degli interventi entro il mese di luglio.