Genova. “La Ciclovia dei Parchi Liguri proposta da Federparchi venga inserita all’interno delle proposte finanziabili con il Next Generation, viste le caratteristiche affini alla linea di finanziamento europea”. Questa la proposta di Pippo Rossetti, consigliere regionale del Partito Democratico, che sarà discussa nei prossimi giorni nell’assemblea ligure come ordine del giorno.

La richiesta si rifà alla proposta messa sul tavolo nei giorni scorsi da FederParchi: “Questo progetto è infatti altamente sostenibile, ha zero impatto ambientale e bassi costi e, come prevede il Next Generation, è coerente in termini di transizione verde, sostenibilità, ambientale, crescita intelligente, coesione economica, produttività, competitività , ricerca, sviluppo e innovazione e politiche per il rafforzamento del mercato unico, in particolare per le piccole e medie imprese”

“Il Progetto Ciclovia può costare poco più di 1 milione di euro – conclude Rossetti – costo sicuramente sostenibile rispetto a opere molto più costose anche in considerazione dell’impatto turistico che tale infrastrutturazione comporterebbe in tutti i comuni dell’arco ligure interessato. Ora tocca alla Regione dare un segnale, accogliere la proposta e soprattutto accettare questa sfida che è tutta in discesa vista la volontà stessa dell’Europa volta al finanziamento di opere così interessanti e fondamentali per l’entroterra ligure in questo caso”.