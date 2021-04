Allerta arancione, ecco dove resteranno chiuse le scuole domani in Liguria

Genova. Dalla mezzanotte scatta l’allerta meteo arancione per temporali e piogge diffuse su Tigullio e Spezzino. A preoccupare è la gran quantità di precipitazioni già cadute nelle scorse ore che potrebbero determinare, con ulteriori fenomeni, l’ingrossamento di fiumi e torrenti.

Per questo molti Comuni del Levante hanno deciso di tenere chiuse le scuole. Per gli studenti delle scuole superiori si tratterà di rimandare ancora il ritorno in classe, visto che proprio lunedì sarebbe entrata in vigore l’ordinanza che prevede la didattica in presenza per il 50% dei ragazzi.

Di seguito la lista dei Comuni che chiuderanno le scuole, in continuo aggiornamento

Chiavari (solo istituto Assarotti in viale Millo, via Castagnola 11-15A, via Santa Chiara 20 limitatamente all’edificio adiacente al rio Bacezza)

Moconesi

Rapallo

Sestri Levante

…

A Genova le scuole saranno tutte regolarmente aperte visto che sarà in vigore l’allerta gialla.