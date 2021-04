“Album dei ricordi blucerchiati”: Fabian Valtolina, il velocissimo ‘Beep Beep’

Genova. Ricordate quando Riccardo Garrone, presentando la Sampdoria, affermò: “La Samp era una ballerina bellissima e bravissima. Poi si è ammalata gravemente, aveva bisogno di cure urgenti. Siamo riusciti a guarirla. Ora contiamo di farla tornare la ballerina bellissima e bravissima di qualche tempo fa. Passo dopo passo, ci stiamo provando”?

Bene, uno dei medici, cui il d.g. Giuseppe Marotta si affidò, per concretizzare il progetto del Presidente, è stato Fabian Valtolina, con Walter Alfredo Novellino insignito delle vesti di “Professore”, affiancato da altri ‘assistenti’ di valore, come Sergio Volpi, Francesco Pedone, Stefano Bettarini, Fabio Bazzani e Stefano Sacchetti, che già avevano ‘operato’ con lui in precedenti esperienze.

Valtolina cresce nelle giovanili del Milan, alternando lavoro vero, sin dai 14 anni, agli allenamenti, finché – a fatica – lo convincono a licenziarsi, per poter prendere parte a tutte le sedute di allenamento, che col passare del tempo lo vedono anche a fianco ai mostri sacri Gullit, Van Basten, Ancelotti, Maldini e Baresi, al punto di sfiorare anche l’esordio in rossonero – in Coppa Italia – contro il Lecce di Zibì Boniek, finché la Pro Sesto lo lancia poi nel mondo professionistico.

Seguono Monza, Bologna, Chievo ed ancora Bologna, prima di arrivare a Piacenza (c’è anche lo Zar Vierchowod), dove trova la sua giornata di gloria, in un Piacenza-Roma, quando, al 90°, con una rovesciata in bicicletta, regala ai tifosi emiliani un rocambolesco 3-3, contro i giallorossi di Zdeněk Zeman. Un goal talmente bello ed acrobatico, che il compagno di squadra, Giovanni Stroppa (recente ex allenatore del Crotone) a momenti gli stacca la testa, dalla gioia e che fa entrare Fabian Valtolina nel cuore della tifoseria piacentina, oltre a renderlo improvvisamente celebre, tanto da passare dal ruolo di giovane promessa, al rango di protagonista della Serie A.

La conferma dell’assioma arriva dalla chiamata di Walter Novellino, che lo vuole con sé nel Venezia (che col presidente Maurizio Zamparini, ha appena portato proprio nella massima serie), dove gioca in coppia con un certo Álvaro Recoba.

Quattro anni in laguna (112 partite e 12 goal), prima che Novellino e Marotta lo chiamino anche ad assolvere al compito di guarire la ‘ballerina ammalata’… Pronti via ed alla prima partita di campionato, il Doria vince a Livorno (2-0), con reti di Francesco Flachi e Fabian Valtolina, che poi si ripete anche in un 3-3 a Messina ed in un 4-0 al Venezia, in cui oltre al serbo Bratislav Živković, vanno a segno altri due ex neroverdi, Pedone e Volpi… Si capì subito che l’anno dopo il vessillo blucerchiato avrebbe sventolato in Serie A…

Della stessa serie “Album dei ricordi blucerchiati”

