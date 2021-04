Al corso di comunicazione emozionale arriva la finanza: 70 identificati

Genova. E’ stato interrotto dalle pattuglie della guardia di finanza ieri pomeriggio il corso in comunicazione emozionale organizzato a palazzo della Meridiana dall’agenzia Victory e tenuto da Claudia Ottone.

I militari delle fiamme gialle sono intervenuti per un controllo in seguito a una segnalazione arrivata alla centrale operativa: hanno identificato tutti i circa 70 partecipanti, alcuni arrivati da fuori regione e hanno verificato e fatto compilare le autocertificazioni.

“Si trattava di un corso di formazione professionale – spiega l’amministratore delegato di Palazzo della Meridiana Nicoletta Viziano – quindi si poteva svolgere in presenza con tutte le misure di sicurezza che sono state rispettate e confermate durante la verifica compresi i tamponi da eseguire entro 24 ore”.

Al momento infatti non è stata comminata alcuna sanzione e probabilmente non ce ne saranno: i finanzieri stanno verificando la documentazione fornita dagli organizzatori circa le autorizzazioni per lo svolgimento del corso. “E’ stato fatto tutto nel rispetto delle regole” conclude Viziano.