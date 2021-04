Aggrediscono il suo cane, 71enne finisce in un dirupo per paura di perderlo

Recco. Stava camminando assieme al suo cane lungo una strada in zona Carbonara sulle alture di Recco quando altri due cani liberi hanno aggredito il suo amico a quattro zampe. È iniziata così la disavventura di un uomo di 71 anni questa mattina.

Il cane dell’uomo infatti per sfuggire all’aggressione è scappato verso un dirupo. Il suo padrone nel timore di perderlo lo ha seguito ma è scivolato ed è precipitato fino ad atterrare in mezzo ad un canneto.

A quel punto, impossibilitato a risalire, ha telefonato al 112. Sono stati i tecnici del soccorso alpino a calarsi e recuperare l’uomo che è stato trasportato con escoriazioni e contusioni varie al pronto soccorso dell’ospedale Galliera di Genova dai volontari della locale Croce Verde (contusioni e ferite anche per il cane, non in pericolo di vita).

Sul posto presenti anche carabinieri e vigili del fuoco.