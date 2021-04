Abb replica alla Cgil: “La mensa non è riservata ai dipendenti ma aperta al pubblico”

Genova. Riceviamo e pubblichiamo da Abb.

Con riferimento al comunicato stampa diffuso da Filcams Cgil Genova relativo al mancato rinnovo del contratto di fornitura, ad Abb, per i servizi di ristorazione da parte della società Pellegrini SpA (gestore della mensa presso Torre San Giorgio), precisiamo che la mensa in oggetto non è riservata ai dipendenti di Abb, come erroneamente riportato, ma aperta al pubblico esercizio e all’accesso da parte di dipendenti anche di altre società del territorio.

In data 14 aprile 2021, Abb ha ricevuto notifica da parte di Pellegrini SpA della sua decisione di non rinnovare il contratto di convenzione, in scadenza il prossimo 30 aprile 2021 ed ha immediatamente attivato tutte le misure necessarie per ridurre l’impatto della decisione del fornitore sul servizio offerto ai dipendenti della sede di Sestri, dandone loro tempestiva informazione.