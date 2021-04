A tu per tu con Gianluca Fasano, allenatore della prima squadra della Fezzanese, che disputa il campionato regionale ligure di Eccellenza. Da giocatore ha militato nel settore giovanile dello Spezia, poi ha indossato le maglie di Ceparana, Virtus Entella, Fezzanese, Fidenza, Venturina, Torres, Vis Pesaro, Pavia, Ravenna, Novese, Gavorrano

Gianluca Fasano, classe 1976, che giocava nel ruolo di difensore, ci parla del corso per diventare allenatore professionista, svolto a Coverciano e che ha visto, come compagni di banco, personaggi del calibro di Gianni Rivera, Walter Samuel, Stefano Lucchini, Davide Brunello, Mattia Biso.

Il tecnico spezzino, laureato in scienze motorie e sportive, mette in evidenza le figure di Renzo Ulivieri (presidente nazionale dell’Associazione Allenatori) e del tecnico Silvio Baldini, e racconta la sua carriera da allenatore iniziata nelle giovanili della Virtus Entella e proseguita, primo dell’approccio alla Fezzanese, come collaboratore tecnico di mister David Sassarini (attualmente in Turchia) ed Alberto Colombo (con Alessandria ed Arzignano).

Fasano, oltre a spiegare le sue idee tecnico tattiche cita, per un ipotetico podio, quattro allenatori dilettanti: Monteforte, Sabatini, Ruvo e Paglia.