A tu per tu con Fabrizio Casazza, ex portiere e in seguito allenatore e preparatore dei portieri.

In carriera ha totalizzato 18 presenze in Serie A con le maglie di Venezia, Lazio e Udinese. Ha inoltre vestito la maglia di altre compagini quali Sampdoria, Verona e Torino, quando militavano in Serie B, riuscendo a conquistare la promozione in Serie A con tutte e tre le formazioni, nel 1996 con il Verona, nel 1999 con il Torino e nel 2003 con la Sampdoria. Con la Lazio ha vinto una Coppa Italia nella stagione 2003-2004.

Ha giocato anche con Biellese, Fidelis Andria, Pro Sesto, Pavia, Caravaggese, Virtus Entella. È stato allenatore della Bolzanetese, delle giovanili della Virtus Entella ed allenatore in seconda del Savona. In queste ultime due società ha svolto il ruolo di preparatore dei portieri.

Fabrizio Casazza, classe 1970, ci racconta i momenti più emozionanti vissuti nella sua carriera e le varie tappe che lo hanno portato a giocare nelle società professionistiche in cui ha militato, svelandoci aneddoti e retroscena. Interviene in trasmissione l’ex giocatore Marco Sanna.