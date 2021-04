A tu per tu con Fabian Valtolina, ex calciatore professionista. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha giocato con le prime squadre di Pro Sesto, debuttando in Serie C1 nel 1991/92, Monza, Bologna, ChievoVerona, Piacenza, Venezia, Sampdoria, Pro Patria, Legnano, Arona, Pietrasanta. Dal 2009 al 2018 ha allenato, nell’ordine, le giovanili del Legnano, il Castiglione Val Fino, l’Ardor Lazzate, la Padania, la Gerenzanese.

Fabian Valtolina, classe 1971, che giocava nel ruolo di esterno di centrocampo, ci parla delle tappe più significative della sua carriera, raccontandoci i momenti più emozionanti della sua lunga esperienza tra i professionisti, in particolare relativamente alle due stagioni, tra il 2002 e il 2004, in maglia blucerchiata.