“A Pasqua posso andare a Creta ma non a Creto?”: tra ironia e contraddizioni ecco cosa si può fare in questi tre giorni

Genova. “A Pasqua o a Pasquetta posso andare a CRETA ma non posso andare a CRETO?”. Un meme che gira su Facebook su un gruppo di amanti del trekking rende perfettamente l’idea dell’atteggiamento disincantato (per usare un eufemismo) con cui i genovesi vivono il susseguirsi di decreti, ordinanze e faq che scandiscono la vita di tutti noi da oltre un anno. E che, fra l’altro, richiedono spesso competenze più ingegneristiche che giuridiche per incrociare e sovrapporre i provvedimenti emanati ai diversi livelli.

E se in parte, a un anno dall’inizio della pandemia ci siamo abituati, le improvvise micro-modifiche che vengono introdotte ogni tot tengono la mente allenata ma gettano nel dubbio e nello sconforto i meno avvezzi. Detto che le norme vanno rispettate, non solo per evitare le multe ma anche per dare tutti quanti un contributo per uscire – si spera presto – da questa pandemia, è evidente che questo aggrovigliarsi di norme porti con sé storture che dal punto di vista del buon senso stridono con gli obiettivi che che si vorrebbero raggiungere.

Ecco le principali che riguardano proprio questo fine settimana di festa:

– Posso andare in auto a trovare amici o parenti dalla Spezia a Ventimiglia, ma non posso prendere lo scooter per andare a farmi una passeggiata al Righi

Sì perché solo per il week end di Pasqua (così come era già accaduto a Natale) la zona rossa nazionale viene mitigata dalla possibilità di far visita e andare quindi a pranzo casa di amici o parenti a patto che a muoversi siano massimo due persone (più due figli under 14 oppure persone disabili conviventi). Quindi potenzialmente possiamo trovarci a pranzare magari al chiuso e senza mascherina anche in 8-10 persone (a seconda di quante persone risiendono nell’abitazione dove ci recheremo) ma non posso prendere nessun tipo di mezzo a motore per spostarmi con l’obiettivo di fare una passeggiata nel verde.

– La grigliata di Pasquetta? Solo in giardini privati

A Pasqua sono vietati i picnic all’aperto, quindi scordiamoci la coperta da stendere sull’erba, il termos di caffè e la parmigiana portata da casa per una sosta su un prato. Vietato sostare nelle aree attrezzate per la tradizionale grigliata. A fare il barbecue potranno essere solo i fortunati che hanno un giardino privato e potranno invitare al massimo due persone non conviventi (più figli ecc…)

– Posso andare sull’Antola o anche sul Beigua, ma solo a piedi o in bicicletta

Se gli sportivi sono stati parecchio bersagliati nella prima ondata della pandemia (non si può non ricordare quanto lo sport nazionale della scorsa primavera fosse la ‘caccia al runner’) questi ultimi decreti consentono a chi vuole praticare sport all’aria aperta discreti margini di libertà. E se questa è certamente un’ottima notizia visto che lo sport è salute e in questo periodo ce n’è parecchio bisogno non tutti possano improvvisarsi maratoneti, ultratrailer o emuli di Bartali. Il risultato è che tutti i genovesi che abitano in centro città e vorranno farsi una gita finiranno al Righi e tutti quelli del levante al monte Fasce con conseguente affollamento obbligato sui sentieri di casa. Poi, per chi ha (molto) buone gambe capaci di macinare decine di km le possibilità non mancano perché anche in zona rossa è consentito nella pratica di attività sportiva che implichi uno spostamento (come la corsa o la bibi) anche “entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza”.

– Posso andare a pranzo a Ronco Scrivia a casa di amici ma non nella mia seconda casa vuota, nemmeno in giornata

Chi è in cerca di un po di aria buona e magari dispone di una casa in campagna con giardino nell’entroterra non ci potrà andare questo fine settimana nemmeno se la casa è disabitata e ci si vuole andare giusto per il barbecue di Pasquetta. Lo vieta espressamente l’ordinanza della Regione Liguria. Nella seconda casa anche i liguri possono andare solo per motivi di urgenza, per esempio un guasto da riparare che non può attendere. Mentre, come abbiamo visto posso andare a casa di amici che abbiamo un giardino perché lo consente il decreto del governo e su questo aspetto la Regione Liguria non è intervenuta. La Regione Liguria beninteso non è l’unica ad aver emanato un’ordinanza sulle seconde case ma per esempio il nostro vicino Piemonte vieta le seconde case ai non residenti nella regione per il week end di Pasqua ma consente gli spostamenti tra i residenti del Piemonte.

– Posso andare nella mia seconda casa a Livigno o sul lago di Como

La Regione Lombardia è in effetti rimasta l’unica tra quelle confinanti con la Liguria a non aver introdotto alcun divieto per le seconde case Quindi i genovesi che hanno una seconda casa sui monti o fra i laghi lombardi potranno approfittarne.

– Posso andare davvero a Creta a Pasqua

Sì perché è nell’elenco dei Paesi in cui ci si può recare anche per turismo. Il problema sta al rientro: occorre ripartire con un tampone fatto al massimo nelle 48 ore precedenti il viaggio di rientro e all’arrivo in Italia, indipendentemente dall’esito del tampone, è obbligatorio sottoporsi a 5 giorni di quarantena. A questo punto forse è meglio una passeggiata a piedi fino a Creto.