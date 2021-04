25 aprile, le iniziative per la festa della Liberazione a Cogorno e nell’entroterra del Tigullio

Cogorno. Il Comune di Cogorno, in occasione della Festa della Liberazione di domenica 25 aprile, invita la cittadinanza ad unirsi simbolicamente alle celebrazioni che si terranno sul territorio comunale, esponendo la bandiera italiana e cantando l’Inno di Mameli.

Per via delle stringenti normative anti-contagio, il Sindaco di Cogorno Gino Garibaldi, insieme ai capigruppo consigliari Cristina Daneri (Rinnovamento per Cogorno), Laura Bacchella (Unità Democratica Partecip@ttiva) e Daniele Groppo (Avanti Cogorno), a rappresentare l’intero consiglio comunale, unitamente ad una rappresentanza delle FF.AA., dell’ANPI, delle Associazioni locali e delle Scuole, alle ore 8:45 si ritroveranno presso il Comune, in Piazza Aldo Moro, e procederanno alla deposizione di corone e coccarde presso i monumenti e i cippi commemorativi del territorio comunale. Alle ore 10:00, arrivati presso il Cippo dei Caduti sul Monte San Giacomo, in

omaggio a tutti coloro che hanno perso la vita per donare la libertà agli italiani,

intoneranno l’Inno Nazionale e canti della Resistenza.

Il sindaco e l’amministrazione comunale invita l’intera cittadinanza a partecipare “da casa” alla celebrazione seguendo l’iniziativa che sarà trasmessa alle ore 10,00 su Entella TV, canale 17, e in streaming (attraverso il link https://player.zerounocast.it/playerentellatv.html), a intonare, tutti insieme, i canti e ad esporre il tricolore.

Nelle giornate che seguiranno, l’amministrazione, insieme ad Anpi Lavagna, incontrerà i rappresentanti delle scolaresche dell’Istituto Comprensivo di Cogorno. Per gli eventi e le iniziative, saranno attivate le necessarie misure di sicurezza per il contenimento del Covid 19.

Quest’anno, l’Anpi. di Lavagna celebrerà la festa della Liberazione dal nazifascismo anche il 24 sera, alle h.19.30, dopo l’intervento del Sindaco, trasmettendo l’orazione del giornalista e scrittore Massimo Minella, in video, attraverso la propria pagina Facebook di sezione.

L’indomani, 25 aprile, alle h.10, verrà trasmesso – sempre nella pagina Facebook “Anpi Lavagna”- un video di Oriano Castelli, dedicato agli allievi della scuola secondaria di primo grado di Lavagna, Cogorno e Ne, dal titolo “Il partigiano”.

Non potendo offrire il consueto rinfresco in piazza, a conclusione della cerimonia, consegneremo omaggi culinari alle Pubbliche Assistenze e al personale sanitario dei reparti dell’ospedale cittadino, in segno di ringraziamento per ciò che hanno affrontato da più di un anno di pandemia e per tutto quello che stanno ancora facendo.