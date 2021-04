25 aprile, la ministra Marta Cartabia sarà a Genova per la cerimonia ufficiale

Genova. Sarà presente anche la ministra della Giustizia Marta Cartabia il 25 aprile a Genova per tenere l’orazione ufficiale della festa della Liberazione al Teatro Carlo Felice. Il programma degli eventi anche quest’anno non prevede la partecipazione del pubblico a causa della pandemia.

Al mattino, le autorità si recheranno al cimitero monumentale di Staglieno dove verranno deposte le corone al Campo Israelitico, al Sacrario Trento e Trieste e al Campo Caduti Partigiani.

Il secondo appuntamento della giornata sarà alle 9.45 al ponte Monumentale dove verranno deposte le corone d’alloro alla memoria dei deportati e dei morti di tutte le guerre. Saranno presenti la ministra Marta Cartabia, il sindaco Marco Bucci, il presidente ligure Giovanni Toti, il presidente dell’Istituto ligure per la storia della resistenza e dell’età contemporanea Mino Ronzzitti e il presidente di Anpi Genova Massimo Bisca.

Al termine le autorità si sposteranno al teatro Carlo Felice, dove si svolgerà la cerimonia ufficiale alle ore 11, che sarà chiusa al pubblico. Dopo gli interventi istituzionali, la ministra Marta Cartabia terrà l’orazione ufficiale. A seguire il concerto dell’orchestra del Carlo Felice che eseguirà: Giacomo Puccini – Crisantemi elegia per quartetto (trascrizione per orchestra d’archi); Giuseppe Verdi – Quartetto in mi minore (trascrizione per orchestra d’archi). Direttore Valerio Galli.