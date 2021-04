25 aprile, anche nel Levante ligure il Covid riduce le celebrazioni

Liguria. Anche nel Levante ligure è stata celebrata oggi la ricorrenza del 25 aprile, festa della Liberazione, in forma ridotta e in assenza di pubblico a causa delle normative anti Covid.

A Rapallo il sindaco Carlo Bagnasco, accompagnato da Emanuele Gesino (rappresentante dell’Anpi), ha deposto una corona d’alloro presso il monumento ai Caduti di tutte le Guerre in piazza IV Novembre, in memoria di coloro che hanno perso la vita per rendere l’Italia un Paese libero e democratico.

A Recco, in occasione della celebrazione del 25 aprile, il sindaco Carlo Gandolfo ha deposto una corona d’alloro presso la targa posta in piazza Aldo Gastaldi. Presenti il sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi, Pietro Speroni, il presidente del Consiglio, Paolo Badalini, unitamente al presidente, Fabio Mantelli, e a un rappresentante dell’Anpi sezione di Recco “Ruby Bonfiglioli”.