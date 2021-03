Vuole un taglio gratis e minaccia il parrucchiere con una bottiglia: arrestato

Genova. Aveva già un obbligo di dimora dopo aver commesso un furto aggravato ma quell’obbligo l’ha ripetutamente violato e soprattutto ha commesso una rapina ai danni di un parrucchiere in via Prè, minacciandolo con una bottiglia rotta per ottenere un taglio di capelli gratis.

Protagonista un senegalese di 39 anni. Rintracciato e identificato dai poliziotti l’uomo è stato arrestato dopo che gli agenti hanno ottenuto l’aggravamento della misura.

L’uomo è stato trovato a passeggio in via Pré e portato da lì direttamente in carcere