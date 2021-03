Prà Ca’ Nova, restyling totale per il campetto del Cep: oggi al via i lavori

Genova. Sono iniziati questa mattina i lavori di rifacimento complessivo del campetto di calcio del quartiere del Cep.

Inseriti tra gli interventi sugli impianti sportivi del Comune di Genova, i lavori, finanziati dall’amministrazione con 70 mila euro, sono stati affidati, con bando di gara aperto a dicembre, alla Limonta sport spa per la posa del nuovo manto in erba sintetica.

Nell’intervento rientra anche la sistemazione delle recinzioni di accesso all’impianto e le porte da gioco.

“È un intervento molto atteso dal quartiere – spiega il consigliere delegato allo Sport Stefano Anzalone, che questa mattina ha fatto un sopralluogo alla struttura – gli ultimi lavori all’impianto risalgono a 18 anni fa. Con questo intervento riqualifichiamo completamente un campetto a cinque che è un vero e proprio punto di riferimento per tutti i bambini e i ragazzi di un quartiere complicato e della società sportiva che fa attività nella struttura. Anche in un momento così critico per il mondo dello sport dovuto alle restrizioni imposte dall’emergenza pandemica, vogliamo continuare a dare un messaggio di grande attenzione per tutte quelle strutture sportive nei quartieri che rappresentano spesso l’unico punto di aggregazione sana e di sport per i giovani. Oltre al campetto del Cep, sarà interessato da lavori di rifacimento anche quello di via Lugo, in Oregina, oltre che a impianti di maggiori dimensioni come il Morgavi di Sampierdarena, il Ferrando di Cornigliano e il Piccardo di Borzoli, per cui abbiamo stanziato 2,1 milioni di euro”.

I lavori di restyling del campetto del Cep dureranno circa una settimana: è previsto che la rinnovata struttura sarà pronta per sabato 10 aprile.