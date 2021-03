“Vogliamo giustizia climatica”: il 19 marzo nuova mobilitazione di Fridays for Future

Genova. “I politici e le grandi aziende non perdono l’occasione per fissare obiettivi di riduzione delle emissioni da raggiungere tra 20 o 30 anni, e per promettere che, in qualche lontano futuro, faranno qualcosa per contrastare la crisi climatica. Ma abbiamo bisogno di misure immediate e concrete in linea con la scienza e con il principio di giustizia climatica. Queste vuote promesse non servono a nulla, se non sono seguite da azioni immediate”.

Questo è quanto scrivono gli attivisti di Fridays for Future in un comunicato che annuncia la prossima mobilitazione: “Per questo il 19 marzo, insieme agli attivisti e alle attiviste del resto del mondo, torniamo a protestare, nella Giornata mondiale di azione per il clima”

“I fondi del Next Generation Eu devono essere investiti in politiche per azzerare le emissioni di gas serra, la causa della crisi climatica. Gli effetti della crisi climatica sono già sotto i nostri occhi, e la situazione potrà solo peggiorare. Soltanto noi, le persone di tutto il mondo, possiamo ribaltare questa situazione”.

“Lo scorso aprile abbiamo lanciato “Ritorno al Futuro”, una serie di proposte per la ripartenza scritte insieme a scienziati, esperti e associazioni di tutta Italia. Azioni che permetterebbero una ripresa vera e propria e insieme darebbero il via alla transizione ecologica, nel rispetto della giustizia climatica

Invitiamo tutte e tutti a unirsi alle azioni che saranno organizzate nelle città d’Italia. Le informazioni sugli eventi possono essere trovate sulla mappa italiana ( https://fridaysforfutureitalia.it/mappa ) o sulle pagine social dei gruppi locali. La pandemia di Covid 19 è ancora in corso, quindi le azioni fisiche assumeranno diverse forme nelle varie città, in modo da rispettare le norme per proteggere la salute di tutte e tutti. Ogni crisi va affrontata come tale, e quella pandemica non fa eccezione”.

Ma non solo: “In programma anche azioni digitali per chi non potrà esserci di persona: a partire da venerdì 12, ogni sera organizzeremo incontri in diretta sulle nostre pagine social con ospiti speciali. Il 19 marzo, la giornata dello sciopero globale, dalle 11:15 alle 12 ci sarà un incontro online con Roberto Mercadini (attore teatrale, scrittore e youtuber) e Vincenzo Balzani (chimico e divulgatore di fama mondiale), che si può seguire da /fffutu.re/19marzo. Seguiranno un’enorme azione di Social Bombing e Tweetstorm e la diretta dalle piazze di tutta Italia per partecipare a distanza! Tutti i dettagli verranno pubblicati sul sito ( https://fridaysforfutureitalia.it/sciopero-per-il-clima/ ) e sulle nostre pagine social”.