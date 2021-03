Viabilità, incidente in A26: code di 8 chilometri tra Pra’ e Masone

Genova. Mattinata che parte in salita per chi viaggia sulle nostre autostrade: a seguito di un incidente si stanno verificando code e rallentamenti per oltre 8 chilometri sulla A26, tra Pra’ e Masone in direzione nord. Si viaggia praticamente a passo d’uomo: la situazione è complicata anche dai consueti cantieri.

Cantieri che come ogni mattina stanno mettendo in difficoltà lo snodo tra l’A12 e l’A7, dove permane la deviazione per accedere a quest’ultima in direzione Milano: rallentamenti e code tra il casello di Genova Est e il bivio con la Genova Serravalle, e sulla A7 in direzione nord fino a Busalla.

Per quanto riguarda la viabilità urbana, si segnalano rallentamenti in corso Europa direzione centro e in Lungobisagno, dove i cantieri da giorni stanno creando non poche difficoltà