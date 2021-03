Viabilità in Valpolcevera, lunghe code al Cige per la chiusura di via Maritano

Genova. Come annunciato, è stata chiusa al transito questa mattina via Maritano, la strada che collega Bolzaneto e Rivarolo attraverso le alture e i quartieri popolari del Diamante e del Cige. Una misura che andrà avanti diverse settimane, fino a quando almeno non saranno concluse le principali operazioni della storica demolizione della Diga, al quartiere Diamante.

La demolizione – come noto – avverrà senza l’uso di esplosivo ma attraverso l’uso di gru dotate di pinze meccaniche: sarà uno smontaggio dall’alto verso il basso ma con mezzi collocati a terra. La chiusura viaria di queste ore è legata anche alla necessità di posizionare i giganteschi mezzi di cantiere.

Questa mattina, dalle 7 circa, gli effetti della chiusura di via Maritano si sono già pienamente manifestati sul traffico della Valpolcevera e dei quartieri di Cige e Rivarolo. Lunghe code si sono formate in entrambe le direzioni in via Vezzani (estese persino fino alla Sacra Famiglia per chi si muoveva verso valle) e anche nelle prossime ore, in particolare nel tardo pomeriggio, la situazione si preannuncia simile.

Il problema riguarda circa 6000 persone, residenti e frequentanti la zona. Il punto è che chi, per esempio, dal Cige deve andare a lavorare in Val Bisagno, non può più viaggiare verso Bolzaneto e prendere l’autostrada, ma scendere a Rivarolo e percorrere una viabilità già fortemente intasata anche dai lavori sui cantieri autostradali.

E’ per questo che alcuni cittadini, attraverso il gruppo M5s in municipio Valpolcevera, avevano chiesto un rinvio di 15 giorni – ossia fino alla conclusione dei lavori nella galleria Monte Galletto prevista il 1 aprile – per la chiusura di via Maritano.

Ricordiamo che la chiusura della strada comporta anche modifiche al servizio di trasporto pubblico: entra in vigore la riorganizzazione della linea 270 con l’istituzione delle linee 270/, 271, 271/ e 670/. Per agevolare i cittadini nell’utilizzo di questi servizi, sarà possibile, in via eccezionale e fino al termine dei lavori, utilizzare il biglietto per le linee collinari con capolinea periferico, già valido sulla linea 270, anche sulle linee 270/, 271, 271/ e 670/ e sulle linee 7 e 8 limitatamente alla tratta Rivarolo – Bolzaneto, in entrambe le direzioni.

Il problema è che essendo via Vezzani, via Wagner e via Linneo strade a una corsia per senso di marcia anche chi prende l’autobus deve prepararsi a parecchi minuti di ritardo.

