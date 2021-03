Via del Campo, multato ortofrutta per carenze igienico-sanitarie

Genova. Controlli dei carabinieri nella giornata di ieri insieme alla polizia locale in alcuni esercizi commerciali del centro storico.

In particolare i militari della stazione della Maddalena, dopo aver ispezionato diversi locali commerciali in via del Campo, hanno effettuato un controllo all’interno di un negozio di frutta, di proprietà di un marocchino dove sono state riscontrate numerose irregolarità, tra le quali “evidenti carenze igienico sanitarie”.

Il titolare del negozio è stato multato. Accertamenti sono attualmente in corso rispetto alle autorizzazioni sull’occupazione del suolo pubblico e sull’insegna.