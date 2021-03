Via Carso, fiammata dal televisore mette in allarme i vicini di casa. L’intervento dei vigili del fuoco

Genova. Un po’ di fumo e, per fortuna, niente arrosto. Questo il bilancio dell’intervento compiuto questa mattina dai vigili del fuoco chiamati per verificare cosa stesse succedendo all’interno di un appartamento in via Carso, tra Staglieno e Righi.

Il fumo ha messo in allarme i vicini di casa, mentre i residenti dell’abitazione interessata erano fuori per lavoro: entrati nella casa i pompieri hanno ravvisato che il televisore aveva in parte preso fuoco, bruciando parte della plastica e annerendo in parte il muro.

Per fortuna, quindi, non si registrano feriti e l’abitazione è rimasta agibile: questa sera, però, i residenti dovranno leggersi un libro.