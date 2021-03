Venerdì 2 aprile la Lanterna si illumina d blu nella giornata della consapevolezza sull’autismo

Genova. Anche quest’anno, la Lanterna esprime vicinanza e sostegno alle persone con autismo e alle loro famiglie in occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo, indetta dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2007.

La giornata di sensibilizzazione è quella di venerdì 2 aprile

L’illuminazione in BLU è realizzata in collaborazione con ANGSA – Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo – Liguria APS ed è inserita all’interno del programma delle iniziative per la sensibilizzazione sul tema promosse dall’associazione.