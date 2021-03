Vela, a Portofino tornano le Regate di Primavera

Portofino. Tornano le grandi barche a Portofino, con il borgo ligure, culla di marinai e grandi velisti, quinta naturale di eventi destinati a lasciare un segno nel cuore dei partecipanti.

Tornano così le Regate di Primavera a Portofino, con una nuova significativa dicitura: Splendido Mare Cup, un legame esplicito con l’hotel Splendido Mare del gruppo Belmond, l’iconica struttura affacciata in piazzetta a Portofino che riapre dopo un completo rinnovamento durato due anni. Questa sarà un’occasione unica e speciale per celebrare la rinascita del borgo e la vita delle persone che rendono Portofino una destinazione così unica e leggendaria.

Le Regate di Primavera-Splendido Mare Cup cominceranno ufficialmente mercoledì 28 aprile con l’arrivo delle barche e le procedure di registrazione. Le barche saranno ormeggiate alla Marina di Portofino fino a esaurimento posti, quindi al Porto di Santa Margherita Ligure e alla fonda nelle belle baie circostanti.

L’azione in mare inizia giovedì 29 aprile con la partenza della prima regata e si concluderà domenica 2 maggio con l’ultima prova e la premiazione.

Il trofeo è dedicato agli yacht con lunghezza superiore ai 18 metri e la partecipazione è riservata alle barche realizzate da Wally, Southern Wind Shipyard, Nautor’s Swan e Mylius Yachts. Autentiche icone del mondo dello yachting mondiale con sedi in Italia, Finlandia, Sud Africa e Monaco, ma tutti contraddistinte da un Dna italiano. I partecipanti saranno divisi in due raggruppamenti: racer e cruiser-racer e saranno impegnati su percorsi diversi nel Golfo del Tigullio: veloci regate sulle boe per i primi e prove costiere per i secondi. Oltre agli scafi di questi cantieri, saranno ammessi anche armatori soci dell’International Maxi Association e dello Yacht Club Italiano.