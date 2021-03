Valpolcevera, incendio sulla collina di Morego: indagano i carabinieri forestali

Genova. Un incendio ha coinvolto nella tarda mattinata di oggi un tratto di bosco sulla collina di Morego in Valpolcevera.

Il rogo, che è stato spento grazie all’intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Bolzaneto e un’altra inviata dal comando, era ben visibile dalla collina dirimpettaia, quella di San Biagio i cui abitanti hanno dato l’allarme.

Sul posto sono ancora presenti i volontari per completare la bonifica. Con loro i carabinieri forestali che stanno svolgendo le indagini. Non è escluso che il rogo abbia avuto origine da alcune sterpaglie bruciate in maniera incauta da un redidente della zona.