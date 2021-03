Vaccino Covid, l’opposizione a Toti: “Cambi subito il piano e nomini un assessore alla sanità”

Genova. “Cambiare completamente il piano per recuperare il ritardo di mesi che la Liguria ha accumulato“. È quello che chiedono alla giunta Toti le opposizioni in consiglio regionale durante la seduta monotematica dedicata alla campagna vaccinale. Una serie di proposte pratiche avanzate da Pd, M5s, Linea Condivisa e Lista Sansa insieme a una forte richiesta politica, più volte reiterata: nominare subito un assessore alla sanità.

“L’impressione è che da parte della giunta regionale ci sia una discrasia tra le misure annunciate e le iniziative organizzate – ha detto il capogruppo del Pd Luca Garibaldi -. Ma perché siamo penultimi per somministrazione delle dosi consegnate? Come mai gli ultrafragili possono prenotare solo da pochi giorni? Come mai gli insegnanti sono prenotati solo da marzo, mentre in Toscana lo erano già da febbraio? Il piano va completamente revisionato per recuperare i ritardi di mesi”.

Il Pd propone tra le altre cose un canale prioritario per ultrafragili, disabili e caregiver; misure di potenziamento come trasporti sanitari per i soggetti con difficoltà di movimento e centri di vaccinazione allestiti in collaborazione con l’associazionismo; l’introduzione delle “liste di riserva” giornaliere per ogni centro vaccinale, far sì che, nel caso di disdette, nessuna dose venga sprecata; una nuova campagna di informazione, la somministrazione della prima dose a tutti per non accumulare dosi.

Per Gianni Pastorino di Linea Condivisa, “se facessimo una previsione, a fine giugno non avremo più di un quarto della popolazione vaccinata. Ci sono regioni decisamente più avanti o quantomeno hanno strutture che appaiono più forti”. Secondo Fabio Tosi, capogruppo del M5s, “La Liguria continua a essere fanalino di coda. Facciamo meglio solo di Calabria e Sardegna. Lo sconforto la sta facendo da padrone”.

“Una sola persona non può avere stesso ruolo di presidente della Regione e assessore alla Sanità. Il rischio è che in nome dell’emergenza vengano sancite scelte strategiche che dureranno molto più del suo mondato”, ha detto il consigliere Ferruccio Sansa presentando poi alcune proposte: “Chiediamo che i cittadini siano contattati dall’autorità sanitaria e non il contrario, un sistema operativo diverso da quello di Liguria Digitale, l’infortunio sul lavoro ai medici morti di Covid, un’assicurazione per chi si rende disponibile a vaccinare, un registro d’emergenza per rimpiazzare chi rinuncia alla dose, la vaccinazione di 15mila stranieri sprovvisti di tessera sanitaria per la loro salute e per evitare che contagino migliaia di altri cittadini”.