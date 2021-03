Vaccino Covid, dalla prossima settimana nuovo hub a San Benigno gestito dai privati

Genova. Dalla prossima settimana, oltre all’hub misto allestito al padiglione Jean Nouvel della Fiera di Genova, sarà in funzione un altro centro vaccinale gestito da privati nel quartiere di San Benigno, al piano terra della torre Msc di via Balleydier.

A parlarne è stato il presidente Giovanni Toti nel corso del punto stampa serale: “La settimana prossima saliremo a 10.500 vaccini al giorno grazie ai due hub (Genova e La Spezia, ndr), un terzo hub verrà aperto nel Ponente della città sempre lunedì, quindi insieme ad alcune centinaia di somministrazioni nelle farmacie cresceremo fino a 13.500 dosi al giorno. Questo è l’obiettivo che saremo in grado di sostenere a piene consegne, oggi non abbiamo quelle dosi”.

Il centro, che rimarrà aperto fino alle 2 di notte, sarà gestito dagli operatori privati della Casa della Salute ed erogherà mille dosi al giorno. Sarà disponibile per vaccinare le persone nella fascia 70-79 anni con vaccini AstraZeneca, come le farmacie e l’hub della Fiera. Lo stesso modello a breve dovrebbe essere applicato per Villa Serena in Albaro, che è già disponibile per vaccinare alcune categorie prioritarie gestite senza appoggiarsi ai medici di famiglia.

L’obiettivo è quello di arrivare entro un mese a somministrare il 90% delle dosi consegnate: “Già con l’aumento della settimana prossima – ha aggiunto Toti – arriveremo non solo a intaccare sensibilmente le scorte, ma anche a sfiorare il limite massimo che ci possiamo permettere”.