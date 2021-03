Vaccino Covid, 6 centri a Genova per la nuova fase dal 15 marzo. Spunta anche il Palafiumara

Genova. Saranno sei in tutta a Genova i punti attivi dal 15 marzo per vaccinare il personale scolastico, la polizia locale, i dipendenti degli uffici giudiziari e i volontari della protezione civile. A spiegarlo oggi, durante la presentazione del nuovo centro allestito in via Cesarea per gli over 80, è stato il direttore generale di Asl 3 Luigi Carlo Bottaro.

Da domani queste categorie (si tratta di circa 44mila persone in tutta la Liguria) potranno prenotare attraverso il proprio medico di famiglia e dalla prossima settimana potranno farsi vaccinare, sempre dai medici, ma in appositi ambulatori allestiti nelle varie zone della città: i nuovi centri saranno nella Casa della Salute di Voltri, nell’ex Manifattura Tabacchi di Sestri Ponente, all’ospedale Celesia di Rivarolo, in piazza Piccapietra, all’ex ospedale di Nervi e nella Casa della Salute di Struppa. In ognuno di questi locali si alterneranno ogni giorno otto medici che somministreranno circa 250 dosi di vaccino AstraZeneca.

Oltre a questi punti si sta lavorando per allestire un centro supplementare al Palafiumara (noto al momento come Rds Stadium) nelle prossime settimane. “Cercheremo di dedicarlo a categorie ben precise nel momento in cui incontreremo difficoltà”, ha spiegato Bottaro mentre Bucci ha confermato che “è stata data la disponibilità per poterlo usare”.

Ben altra cosa saranno i cinque centri ad “altissima produzione” che saranno pronti tra fine marzo e inizio aprile per l’inizio della campagna di vaccinazione di massa, cioè quella su tutti i cittadini esclusi dalle altre categorie, man mano che arriveranno le dosi AstraZeneca. Sono il padiglione Jean Nouvel della Fiera, i Magazzini del Cotone del Porto Antico, il Palamare di Pra’, l’ex ospedale psichiatrico di Quarto, un ulteriore centro a Recco per il Levante.

“Ognuno di questi sarà in grado di vaccinare 1.500 pazienti al giorno e stiamo ragionando di ampliare gli orari di apertura”, rivela Bottaro. Bocciata del tutto l’idea di un accesso drive through come avviene per i tamponi, “per ragioni di sicurezza”. Questi centri saranno riservati agli under 65 visto che i protocolli prevedono di non mischiare le tipologie di vaccino viste le differenti modalità di conservazione e somministrazione.

Nel frattempo è iniziata la campagna sulle persone vulnerabili under 65 (escluse quelle estremamente vulnerabili che rientrano nel piano delle dosi Pfizer e Moderna: tra questi i cardiopatici alla Fiumara, gli oncologici a Sestri Ponente e al Villa Scassi, da sabato i pazienti con patologie psichiatriche a Quarto.