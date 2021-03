Vaccino AstraZeneca, Toti: “Dall’Ema ci aspettiamo una risposta positiva o sarà tutto vanificato”

Genova. “È evidente che il repentino quanto inaspettato stop al vaccino AstraZeneca ha cambiato completamente il corso della programmazione delle prossime ore. Dall’Ema ci aspettiamo una decisione assolutamente positiva perché viceversa sarebbe vanificata tutta la programmazione fatta non solo dalla Liguria ma dall’intero Paese e dall’intera Europa”.

Il presidente Giovanni Toti non nasconde la preoccupazione dopo la notizia che ha scosso l’Italia e che rischia di mandare all’aria tutta la pianificazione approntata negli scorsi giorni. In Liguria sono 16.377 le dosi AstraZeneca somministrate dal 27 dicembre ad oggi. Al momento è tutto fermo in attesa del pronunciamento dell’ente regolatore europeo.

“Abbiamo sentito al telefono il ministro Speranza, ci ha ribadito che la decisione è stata presa per un criterio di massima prudenza – ha aggiunto Toti -. L’Oms ha ribadito l’assoluta sicurezza del vaccino AstraZeneca, ci auguriamo sia solo una battuta d’arresto. Ieri sera ci era stato assicurato che saremmo andati avanti come da programma, questo inficia il grande sforzo di programmazione. Ci auguriamo una netta, chiara e soprattutto definitiva presa di posizione dell’Ema perché questo è il vaccino principale dell’Unione Europea”.

Domani continuerà lo stop alle vaccinazioni con AstraZeneca e di conseguenza sarà inutile cercare di prenotare, visto che ancora non esiste una data certa per recuperare chi doveva essere vaccinato in queste ore. Esclusa del tutto la possibilità di usare in cambio le dosi Pfizer e Moderna che sono riservate per legge a ultraottantenni e ultra-fragili (che da domani verranno chiamati per fissare i primi appuntamenti) e che continueranno ad essere somministrate secondo la programmazione fin qui stilata.