Vaccini, Pastorino (Leu): “Assurdo indagare medici, bene impegno Speranza su scudo penale”

Roma. “La campagna di vaccinazione deve proseguire senza mettere sotto ulteriore pressione il personale sanitario, che già ha vissuto un anno difficile. È assurdo che un medico venga indagato per aver fatto un’iniezione. Mi sono arrivate numerose sollecitazioni dai medici di base in questo senso: non c’è alcuna richiesta di privilegi, ma la necessità di evitare fatti irragionevoli come un’indagine aperta sul conto di chi ha svolto il proprio lavoro. Per questo è opportuna l’introduzione di uno scudo penale ai medici che fanno i vaccini anti-Covid”. Lo dichiara il deputato di Leu, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Liberi e uguali.

“Bene ha fatto, in audizione in Parlamento, il ministro della Salute Speranza – aggiunge Pastorino – ad annunciare l’attenzione del governo su questo tema”.

“Ma bisogna procedere spediti per varare la norma – conclude il deputato – altrimenti si rischia un’ulteriore battuta d’arresto della campagna vaccinale. E sarebbe una frenata causata da una questione davvero incomprensibile. Proprio non possiamo consentircelo”.