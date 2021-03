Va in questura per una denuncia ma aveva insultato i poliziotti al rave al Monte Moro

Genova. Si è presentato in Questura ieri sera per sporgere denuncia a seguito di una rapina ma, mentre attendeva il proprio turno, alcuni poliziotti delle volanti lo hanno riconosciuto come uno dei partecipanti al “rave party” organizzato sabato notte sul Monte Moro.

Protagonista un 20enne romeno che secondo gli agenti si era distinto per gli insulti ai poliziotti durante i controlli ma era riuscito a fuggire prima di essere identificato.

Nel suo cellulare, a conferma del riconoscimento, gli agenti hanno trovato foto e video che lo immortalavano mentre partecipava alla festa e insultava i poliziotti, indirizzando loro gesti volgari.

Il 20enne è stato denunciato per oltraggio e multato per la violazione della normativa anticovid.