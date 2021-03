Va a trovare il figlio e dà due pugni in faccia alla ex compagna: arrestato 34enne

Genova. Si è presentato a casa sua a Sestri ponente per far visita al figlio di 7 anni e una volta sul posto ha iniziato ad inveire contro la ex insultandola.

La lite è degenerata e dall’aggressione verbale l’uomo è passato a quella fisica sferrandole due pugni al volto e impedendole di utilizzare il cellulare per chiamare i soccorsi. Il bambino, nel tentativo di far smettere il padre, si è beccato una testata nei denti ed è finito, insieme alla madre, al pronto soccorso per essere medicato (10 giorni di prognosi per madre e 2 al figlio).

Gli agenti hanno rintracciato per strada l’uomo, un genovese di 34 anni, che nel frattempo aveva lasciato l’appartamento, lo hanno arrestato per stalking e lesioni e successivamente portato a Marassi.

All’uomo, che non era nuovo a questi episodi, era già stato notificato a inizio anno un ammonimento del Questore a tenere un comportamento consono nei confronti dell’ex compagna e del figlio minore.