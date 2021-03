Sestri Levante. Nel pomeriggio di sabato 13 marzo si è svolta una seduta di allenamento speciale per le ventuno corsarette, vista la presenza del preparato staff Figc, dedicato all’evoluzione ed allo sviluppo territoriale del calcio femminile in Liguria, e la merenda offerta dallo sponsor dell’Usd Sestri Levante 1919.

La storica dirigente rossoblù Leda Lo Re ci racconta la giornata: “Grazie alle nostre corsare e alla loro coach Sofia. Abbiamo ricevuto dallo staff della Figc molti complimenti per il nostro approccio e la nostra capacità di gestione. Ci è stato riconosciuto un ambiente sereno e privo di stress. Tutti i partecipanti hanno giocato e partecipato, senza mai avere tempi morti. Al nostro campo non si urla, non si usano fischietti e non si grida. No stress. Ancora grazie per la fiducia. Ci auguriamo ancora tante occasioni per stare assieme e divertirci e crescere come gruppo”.