Una pergamena e altri premi per i partecipanti al contest per ideare la mascotte del pesto

Genova. “La grande partecipazione avuta da ogni parte della Liguria, d’Italia e anche dall’estero alla call per la mascotte del Campionato del Pesto è la dimostrazione di quanto la salsa cruda simbolo di Genova sia apprezzata anche ben oltre i confini regionali. Per ricambiare l’entusiasta adesione alla Pestochampionship Mascotte, come assessorato al Commercio del Comune di Genova, insieme a Camera di Commercio e associazione Palatifini, abbiamo pensato di ringraziare con una pergamena ricordo, con il proprio elaborato grafico, tutti i 160 partecipanti alla call. Grazie anche all’adesione di tanti appassionati di disegno, grafica e creativi il concorso è stato un vero successo e un invito a raggiungere risultati ancora maggiori il prossimo anno, in presenza e con un grande pubblico, prevedendo anche un’esposizione di tutti gli elaborati”.

Lo annuncia l’assessore al Commercio e Grandi Eventi Paola Bordilli. La graduatoria finale degli elaborati grafici, inviati per la call dell’assessorato al Commercio, è pubblicata sul sito del Comune di Genova.

Oltre al primo classificato Lucio Angelo De Giuseppe, detto “DeGiu”, di Genova, vincitore con Pestello la mascotte, e premiato con 2.500 euro da parte del Comune di Genova, sul podio anche Riccardo Bucchioni con il suo Pestello e al terzo posto Silvano Pruzzo con Pestoforo: entrambi hanno ricevuto da Camera di Commercio e associazione Palatifini un mortaio in marmo di Carrara.

I primi tre classificati e le altre 43 opere indicate dalla giuria, presieduta dal vignettista Gianfranco Uber, come meritevoli di segnalazione sono state raccolte in un video ricordo pubblicato sul canale Youtube del Comune di Genova e pubblicato sui canali social dell’amministrazione.

Un ringraziamento speciale da parte dell’Assessorato al Commercio è per gli alunni e i docenti della Genoa Scuola Comics Academy per l’impegno e l’entusiasmo profusi nella partecipazione al concorso.