Una panchina rossa in via Galata per testimoniare la vicinanza dell’amministrazione comunale a tutte le donne vittime di violenza e alle loro famiglie.

La panchina, individuata in collaborazione con il Municipio Centro Est, è stata allestita, in accordo con il Civ e con il centro antiviolenza Mascherona, dal Comune di Genova dopo l’ultimo tragico omicidio avvenuto lo scorso 19 febbraio.

di 8 Galleria fotografica Panchina rossa per Clara Ceccarelli









“È un gesto simbolico in ricordo di Clara, la commerciante barbaramente uccisa nel proprio negozio di via Colombo, e di tutte le donne vittime della violenza – spiega l’assessore alla Sicurezza e Pari opportunità Giorgio Viale – come amministrazione comunale abbiamo, nei mesi scorsi, allestito una panchina rossa in ogni municipio per tenere alta l’attenzione sulla violenza sulle donne, ancor di più alla luce dei recenti e preoccupanti dati rilevati durante la pandemia. Le donne devono sentirsi sicure, mai sole e non aver paura denunciare”.

Altre due panchine rosse saranno “inaugurate” lunedì 8 marzo in val Polcevera: alle 10 in piazza Partigiani Pontedecimo e in piazza Vittime di Bologna alla presenza di Teresa Scarlassa e Rosa Maria Tommasomoro, rispettivamente assessore alle Pari Opportunità e alle Politiche Sociali del Municipio Valpolcevera.