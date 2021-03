Un positivo al Covid nell’Iren Genova Quinto

Genova. L’Iren Genova Quinto comunica che dal consueto screening settimanale cui viene sottoposto tutto il gruppo squadra prima di un incontro di campionato, come previsto dai protocolli in vigore, è emerso un caso di positività fra gli atleti della prima squadra dopo un tampone antigenico, confermato anche dal successivo tampone molecolare.

Il giocatore è solo lievemente sintomatico, è stato immediatamente posto in isolamento ed è seguito, oltre che dal medico curante, dallo staff sanitario della prima squadra, in cui è presente anche una figura appositamente scelta a inizio stagione per monitorare casi come questo.

La società biancorossa precisa inoltre che nei giorni precedenti i test la prima squadra si è allenata nel pieno rispetto dei protocolli vigenti. In vista delle prossime due partite (sabato 27 marzo ad Albaro contro la Rari Nantes Florentia e mercoledì 31 a Roma in casa della S.S. Lazio) il club attende quindi il responso dell’autorità sanitaria (nel caso specifico l’ASL 3 Genovese, competente per territorio) e le conseguenti azioni degli organi federali, alle cui decisioni si rimette, dichiarandosi comunque pronto, nel caso, ad affrontare entrambi gli impegni previsti.