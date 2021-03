Un concorso dedicato alla Liguria promosso dalla casa editrice Dreambook

Genova. Coerentemente con lo spirito che, fin dal momento della sua nascita, vuole dreamBOOK edizioni, casa editrice toscana con una sede a Genova coordinata dalla dr.ssa Flavia Dorina Copello, partecipe delle iniziative atte a valorizzare il territorio e le sue bellezze oltre che a sostenere iniziative di solidarietà, è stato lanciato un concorso dedicato alla Liguria: DIECI RACCONTI PER LA LIGURIA vuol essere un omaggio alle meraviglie di questa regione attraverso un racconto di qualsiasi genere (giallo, noir, thriller, saga familiare, fantasy, biografia o autobiografia, storia classica) delle lunghezza massima di 30 cartelle (2000 battute/cartella).

I dieci migliori racconti scelti da una giuria tecnica saranno pubblicati in una antologia che sarà messa in vendita sia nelle librerie tradizionali che in quelle on line.

In accordo con l’Ospedale Pediatrico Gaslini, eccellenza non solo della Liguria ma dell’intero Paese, il 30% del ricavato della vendita sarà destinato al Centro Ricerche del Gaslini.

Un’opportunità per autrici ed autori anche esordienti di cimentarsi con un racconto di ambientazione dalle cui pagine, oltre alla storia che proporranno, emergeranno anche quei luoghi che vorranno raccontare ai lettori, invitandoli così a visitarli.

L’Antologia, che entrerà nel catalogo dreamBOOK, oltre che nelle librerie, sarà presente a tutte le Fiere del Libro alle quali parteciperà la casa editrice; inoltre, una volta che la pandemia consentirà nuovamente di muoversi in libertà, sarà organizzato un tour nei luoghi citati dagli autori organizzando presentazioni ed eventi.

La scadenza del concorso è quella del 30 aprile 2021. Il materiale potrà essere inviato, all’attenzione della coordinatrice di dreamBOOK Liguria Flavia Dorina Copello, alla mail concorsi@dreambookedizioni.it accompagnato dalla copia del bonifico di Euro 20 per spese di segreteria da versare con bonifico. (IBAN – IT46X0503414011000000005790 intestato ad Associazione dreamBOOK)