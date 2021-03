Ubriaco e con un martello in mano aggredisce i carabinieri che tentano di fermarlo

Genova. Se ne andava in giro completamente ubriaco e con un martello in mano, inveendo nei confronti di tutti quelli che incontrava sulla sua strada. Una situazione che ha reso necessario l’intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile.

I fatti sono avvenuti ieri in via Brigadieri d’Italia, il piazzale all’uscita della metropolitana di Principe.

I carabinieri appena arrivati hanno individuato l’uomo, un marocchino di 45 anni, che appena è stato avvicinato ha inuiziato a strattonare e oltraggiare i militari.

Disarmato, il 45enne, gravato da pregiudizi di polizia e sottoposto a daspo urbano, è stato denunciato a piede libero per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, per minaccia aggravata nonché sanzionato per l’inosservanza della violazione delle misure di contenimento anti-covid.