“Tutela penale” per chi somministra il vaccino anti Covid, il consiglio regionale vota a favore

Genova. Un intervento legislativo per garantire “tutela penale” fino al termine dell’emergenza sanitaria agli operatori sanitari che somministreranno il vaccino anti-Covid. È quanto il presidente Toti e la sua giunta si impegnano a sostenere presso il Governo in virtù di un ordine del giorno presentato dalla Lega e votato a maggioranza dal consiglio regionale con 21 voti favorevoli (centrodestra e parte della minoranza) e 9 astenuti.

“Dopo le recenti inchieste molti operatori sono preoccupati – ha detto il capogruppo leghista Stefano Mai spiegando le ragioni dell’ordine del giorno -. È giusto che la magistratura accerti eventuali responsabilità, ma è necessario dare serenità agli operatori sanitari. Serve un intervento legislativo, uno scudo penale almeno fino al termine della campagna vaccinale. Speriamo che il Parlamento voglia prendere in considerazione questa proposta”.

Scettici invece molti consiglieri della maggioranza. “Noi trattiamo con molta superficialità questioni di carattere giuridico che sono molto delicate. Chi fa un altro trattamento sanitario non dovrebbe avere lo scudo penale? È una posizione difficile da sostenere”, accusa Gianni Pastorino di Linea Condivisa. Fabio Tosi, capogruppo M5s, ha chiesto di rinviare il tema in commissione sentendo il parere dell’ordine degli avvocati: “Surreale – ha commentato – che la Lega abbia voluto impegnare la Regione su una materia oltremodo complicata, su cui lo stesso Governo non ha ancora trovato la quadra”.

Il Pd ha fatto cambiare il testo del documento che prevedeva inizialmente un esplicito “esonero di responsabilità sul piano penale”, formulazione che avrebbe visto favorevoli la giunta Toti e la maggioranza.