Tuffi: la Nuotatori Genovesi trionfa nel campionato italiano indoor Master

Genova. La Nuotatori Genovesi ha vinto il campionato italiano indoor di tuffi Master 2021. Una vittoria che ha il sapore dell’impresa quella conquistata dai tuffatori genovesi nel fine settimana del 20 e 21 marzo al Foro Italico di Roma.

Lo scudetto della stella, il decimo consecutivo, è arrivato a conferma della caratura sportiva della squadra, che, insieme alla giusta tenacia e caparbietà, ha permesso loro di confermarsi in vetta alla classifica nazionale, nonostante le difficoltà incontrate negli ultimi dodici mesi. Una su tutte la chiusura dell’impianto di Albaro che li ha forzatamente tenuti lontani dai trampolini da fine ottobre a febbraio.

“Sono stati tutti molto bravi – commenta Beppe La Magna Zimmermann, che oltre a vestire i panni dell’atleta, cura anche la preparazione della squadra -. Coloro che hanno partecipato hanno recuperato in meno di due mesi la forma e la condizione per potersi tuffare al meglio“.

L’edizione 2021 dei campionati italiani si è potuta svolgere regolarmente grazie all’osservanza dei protocolli federali per le manifestazioni nazionali, restituendo agli atleti la possibilità di confrontarsi in una competizione ufficiale dopo più di un anno dall’ultima occasione. Oltre al pubblico, che non ha potuto prendere posto sugli spalti della Piscina dei Mosaici, la pandemia ha fermato anche le gare del sincro che non sono state inserite nel programma gare.

La classifica finale del campionato Master ha visto salire sul gradino più alto del podio la Nuotatori Genovesi, con 211 punti. Al secondo posto si è classificata l’ASD Carlo Dibiasi, con 173 punti, e al terzo posto la M.R. Sport, con 140 punti.

Nelle due giornate di gare, la squadra genovese ha conquistato 13 medaglie: 6 titoli italiani, 2 argenti e 5 bronzi.