Tre giorni fa aveva accoltellato un uomo in salita del Prione, arrestato dai carabinieri

Genova. Convalida del fermo, questa mattina, da parte dei carabinieri della stazione di Carignano, nei confronti di un uomo di nazionalità algerina accusato di tentato omicidio.

Nella serata di giovedì aveva colpito con alcune coltellate un connazionale nel corso di una lite in un palazzo del centro storico.

I carabinieri erano già intervenuti sulla scena del crimine, un appartamento di salita del Prione, poi risultato occupato abusivamente, ove i due algerini convivevano.

In buona sostanza al culmine di un litigio scaturito per motivi di denaro, uno dei due aveva impugnato il coltello e aveva ferito l’altro all’addome.

Portato al San Martino l’aggredito è tuttora in prognosi riservata, sebbene non in pericolo di vita.

L’uomo arrestato stamattina si era dato alla fuga ma i militari dell’arma, anche grazie ad alcuni testimoni, lo avevano trovato il giorno successivo.

L’aggressore, tossicodipendente, era stato avvistato al Sert di piazza Dante dove si era recato per la terapia, ogni venerdì.